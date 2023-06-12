Макрон про наступ ЗСУ: він триватиме кілька тижнів або місяців

"Український контрнаступ почався вже кілька днів тому, він був ретельно спланований", - сказав Макрон

За його словами, цей наступ триватиме кілька тижнів або місяців. Також президент Франції побажав успіхів Україні, щоб потім можна було почати фазу переговорів у більш вигідних умовах.

"Ми зробили все, щоб допомогти його здійснити в рамках, окреслених нами з початку війни: покарати Росію, щоб припинити її військові зусилля, допомогти Україні чинити опір і відвоювати територію", - додав президент Франції.

Наступ ЗСУ у Донецькій та Запорізькій областях

Раніше Сухопутні війська ЗСУ офіційно підтвердили звільнення населеного пункту Благодатне від російських окупантів.

За словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, операція з деокупації населених пунктів була успішною у взаємодії з іншими підрозділами.

Сьогодні заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що за минулий тиждень українським військовим вдалось звільнити від російських окупантів сім населених пунктів.