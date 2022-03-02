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Макрон: Наша страна увеличит инвестиции в свою оборону

Автор: Антон Федорцив

Французский президент Эммануэль Макрон решил работать над полным отказом Европы от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Макрона к нации.

"Мы больше не можем зависеть от других, особенно от российского газа. Я буду защищать стратегию энергетической независимости Европы", – заверил Макрон.

По этому поводу французский президент соберет глав европейских государств и правительств. Встреча запланирована на 10-11 марта в Версале.

Кроме того, Макрон назвал войну "местью Украине", а президента РФ – сторонником ревизионистского прочтения истории Европы. Также он объяснил поддержку контактов с Путиным желанием локализовать конфликт.

К слову, российский бизнесмен объявил награду за голову Путина в размере 1 млн долларов.

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Эммануэль МакронФранцияРоссийская Федерация