Макрон: Наша страна увеличит инвестиции в свою оборону

Французский президент Эммануэль Макрон решил работать над полным отказом Европы от российского газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Макрона к нации.
"Мы больше не можем зависеть от других, особенно от российского газа. Я буду защищать стратегию энергетической независимости Европы", – заверил Макрон.
По этому поводу французский президент соберет глав европейских государств и правительств. Встреча запланирована на 10-11 марта в Версале.
Кроме того, Макрон назвал войну "местью Украине", а президента РФ – сторонником ревизионистского прочтения истории Европы. Также он объяснил поддержку контактов с Путиным желанием локализовать конфликт.
К слову, российский бизнесмен объявил награду за голову Путина в размере 1 млн долларов.
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