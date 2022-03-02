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Макрон: Наша країна збільшить інвестиції у власну оборону

Автор: Антон Федорців

Французький президент Еммануель Макрон вирішив працювати над повною відмовою Європи від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Макрона до нації.

"Ми більше не можемо залежати від інших, особливо від російського газу. Я буду захищати стратегію енергетичної незалежності Європи", – запевнив Макрон.

З цього питання французький президент збере глав європейських держав і урядів. Зустріч запланована на 10-11 березня у Версалі.

Окрім того, Макрон назвав війну "помстою Україні", а президента РФ – прихильником ревізіоністського прочитання історії Європи. Також він пояснив підтримку контактів із Путіним бажанням локалізувати конфлікт.

До слова, російський бізнесмен оголосив нагороду за голову Путіна в розмірі 1 млн доларів.

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Еммануель МакронФранціяРосійська Федерація