Макрон: Наша країна збільшить інвестиції у власну оборону

Французький президент Еммануель Макрон вирішив працювати над повною відмовою Європи від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Макрона до нації .

"Ми більше не можемо залежати від інших, особливо від російського газу. Я буду захищати стратегію енергетичної незалежності Європи", – запевнив Макрон.

З цього питання французький президент збере глав європейських держав і урядів. Зустріч запланована на 10-11 березня у Версалі.

Окрім того, Макрон назвав війну "помстою Україні", а президента РФ – прихильником ревізіоністського прочитання історії Європи. Також він пояснив підтримку контактів із Путіним бажанням локалізувати конфлікт.