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Макрон: Наша страна увеличит инвестиции в свою оборону

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Среда 02 марта 2022 22:24
Макрон: Наша страна увеличит инвестиции в свою оборону Фото: Эммануэль Макрон (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Французский президент Эммануэль Макрон решил работать над полным отказом Европы от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Макрона к нации.

"Мы больше не можем зависеть от других, особенно от российского газа. Я буду защищать стратегию энергетической независимости Европы", – заверил Макрон.

По этому поводу французский президент соберет глав европейских государств и правительств. Встреча запланирована на 10-11 марта в Версале.

Кроме того, Макрон назвал войну "местью Украине", а президента РФ – сторонником ревизионистского прочтения истории Европы. Также он объяснил поддержку контактов с Путиным желанием локализовать конфликт.

К слову, российский бизнесмен объявил награду за голову Путина в размере 1 млн долларов.

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Эммануэль Макрон Франция Российская Федерация
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