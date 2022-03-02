Макрон: Наша країна збільшить інвестиції у власну оборону
Французький президент Еммануель Макрон вирішив працювати над повною відмовою Європи від російського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Макрона до нації.
"Ми більше не можемо залежати від інших, особливо від російського газу. Я буду захищати стратегію енергетичної незалежності Європи", – запевнив Макрон.
З цього питання французький президент збере глав європейських держав і урядів. Зустріч запланована на 10-11 березня у Версалі.
Окрім того, Макрон назвав війну "помстою Україні", а президента РФ – прихильником ревізіоністського прочитання історії Європи. Також він пояснив підтримку контактів із Путіним бажанням локалізувати конфлікт.
До слова, російський бізнесмен оголосив нагороду за голову Путіна в розмірі 1 млн доларів.
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