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Макрон напомнил Путину о значимости нормандского формата

Автор: Даша Харченко

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о значимости нормандского формата. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Макрон напомнил значимость нормандского формата, в рамках которого Франция и Германия выступают в качестве посредников, "чтобы Украина и Россия могли положить конец конфликту и найти решения".

Напомним, переговоры в нормандском формате проходят на уровнях советников, глав МИД и лидеров Украины, Германии, Франции и России. Как заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его российский коллега Сергей Лавров избегает встречи в нормандском формате.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский выступал за привлечение США к переговорам по Донбассу.

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Владимир ПутинЭммануэль МакронНормандский формат