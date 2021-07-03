Макрон напомнил Путину о значимости нормандского формата

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о значимости нормандского формата. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Макрон напомнил значимость нормандского формата, в рамках которого Франция и Германия выступают в качестве посредников, "чтобы Украина и Россия могли положить конец конфликту и найти решения".

Напомним, переговоры в нормандском формате проходят на уровнях советников, глав МИД и лидеров Украины, Германии, Франции и России. Как заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его российский коллега Сергей Лавров избегает встречи в нормандском формате.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский выступал за привлечение США к переговорам по Донбассу.