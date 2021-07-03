ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Макрон напомнил Путину о значимости нормандского формата

Новина українською →
Франция, Суббота 03 июля 2021 02:41
Макрон напомнил Путину о значимости нормандского формата Фото:президент Франции Эммануэль Макрон (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о значимости нормандского формата. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Макрон напомнил значимость нормандского формата, в рамках которого Франция и Германия выступают в качестве посредников, "чтобы Украина и Россия могли положить конец конфликту и найти решения".

Напомним, переговоры в нормандском формате проходят на уровнях советников, глав МИД и лидеров Украины, Германии, Франции и России. Как заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его российский коллега Сергей Лавров избегает встречи в нормандском формате.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский выступал за привлечение США к переговорам по Донбассу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Эммануэль Макрон Нормандский формат
NEWS
"Банальный чернушный миф": у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко
"Банальный чернушный миф": у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине