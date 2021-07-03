Макрон нагадав Путіну про значимість нормандського формату

Президент Франції Еммануель Макрон нагадав про значимість нормандського формату. Про це він сказав в ході телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке Єлисейського палацу.

Макрон нагадав значимість нормандського формату, в рамках якого Франція і Німеччина виступають в якості посередників, "щоб Україна і Росія могли покласти край конфлікту і знайти рішення".

Нагадаємо, переговори в нормандському форматі проходять на рівнях радників, глав МЗС і лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Як заявляв глава українського МЗС Дмитро Кулеба, його російський колега Сергій Лавров уникає зустрічі в нормандському форматі.

Додамо, президент України Володимир Зеленський виступав за залучення США до переговорів щодо Донбасу.