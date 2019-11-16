Макрон намерен сделать ЕС более независимым от НАТО, - Welt

Президент Франции Эммануэль Макрон инициирует изменения в Договор о Европейском союзе для того, чтобы сделать Евросоюз более независимым от НАТО в вопросах обороны. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Брюсселе.

Сообщается, что Макрон требует внести уточнения в седьмой пункт 42-й статьи Договора, в которой говорится, что страны ЕС должны оказывать помощь любому члену сообщества. По данным Welt, президент Франции настаивает на "значительных уточнениях" некоторых формулировок.

По его мнению, такие изменения могут лучше защитить страны ЕС, которые не являются членами НАТО, - Швецию, Финляндию, Австрию, Кипр, Мальту и Ирландию. Таким образом, Евросоюз сможет обеспечить безопасность самостоятельно, если НАТО в случае вето не сможет активировать коллективную оборону.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что внутри альянса полностью пропала координация, и НАТО находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что ЕС необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель с такой оценкой не согласились.