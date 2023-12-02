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Макрон про мету Ізраїлю: знищення ХАМАСу загрожує десятиліттям війни

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Мета Ізраїлю - знищити палестинський терористичний рух ХАМАС - ризикує розв'язати десятирічну війну.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 News.

Він заявив, що досягнення мети "знищення ХАМАС" означатиме, що "війна триватиме 10 років".

"Тому ця мета має бути прояснена", - додав президент. 

Макрон також закликав активізувати зусилля з досягнення міцного припинення вогню в Секторі Газа наступного дня після того, як поновилися бої між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС після закінчення терміну перемир'я.

"Ця ситуація вимагає активізації зусиль для досягнення тривалого припинення вогню, звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом, надання більш термінової допомоги в Газу і забезпечення безпеки Ізраїлю", - сказав він.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали та викрадали не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектору Газа. Тель-Авів зі свого боку розпочав операцію проти терористів та наступальну активність на Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалося тимчасове перемир'я. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, проте вирішили продовжити його ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За даними The Times of Israel, Єрусалим планує в майбутньому розпочати полювання на ватажків ХАМАС по всьому світу.

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ФранціяХАМАСІзраїльЕммануель Макрон