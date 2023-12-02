Макрон о цели Израиля: уничтожение ХАМАСа чревато десятилетием войны

Он заявил, что достижение цели "уничтожения ХАМАС" будет означать, что "война продлится 10 лет".

"Поэтому эта цель должна быть прояснена", - добавил президент.

Макрон также призвал активизировать усилия по достижению прочного прекращения огня в Секторе Газа на следующий день после того, как возобновились бои между Израилем и боевиками ХАМАС после истечения срока перемирия.

"Эта ситуация требует активизации усилий для достижения прочного прекращения огня, освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом, предоставления более срочной помощи в Газу и обеспечения безопасности Израиля", - сказал он.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Тель-Авив со своей стороны начал операцию против террористов и наступательную активность на Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По данным The Times of Israel, Иерусалим планирует в будущем начать охоту на предводителей ХАМАСа по всему миру.

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