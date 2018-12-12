Макрон і Меркель на саміті ЄС звітуватимуть про виконання Мінських угод

Фото: Еммануель Макрон і Ангела Меркель (bundesregierung.de)

На саміті також обговорять ситуацію в Азовському морі

На саміті Європейського Союзу президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель звітуватимуть про виконання Мінських домовленостей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на лист-запрошення президента Європейської ради Дональда Туска членам ради ЄС.

У листі йдеться про те, що на саміті обговорять також ситуацію в Азовському морі.

"Канцлер Меркель і президент Макрон доповідатимуть про виконання Мінських угод з метою продовження санкцій проти РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, канцлер Ангела Меркель заявляла, що Німеччина підтримає розширення санкцій Європейського союзу проти Росії на майбутньому саміті лідерів ЄС.

Раніше Меркель під час телефонних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним вимагала звільнити українських моряків, які були захоплені під час атаки поблизу Керченської протоки.

Також РБК-Україна писало, що Макрон заявив, що президент РФ Володимир Путін мріє "демонтувати Євросоюз". Президент Франції сказав, що поважає Путіна як лідера, але вважає, що він має мрію зруйнувати Євросоюз.