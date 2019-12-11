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Макрон и Меркель проинформируют лидеров ЕС о результатах нормандской встречи

Новости » В мире     11.12.2019 - 15:58
Макрон и Меркель проинформируют лидеров ЕС о результатах нормандской встречи
Фото: Макрон и Меркель (bundesregierung.de)

Встреча лидеров стран ЕС состоится 12-13 декабря в Брюсселе

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проинформируют лидеров стран Евросоюза о результатах нормандской встречи касательно урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, который опубликован на сайте Европейского Совета.

Как сообщается, встреча лидеров ЕС состоится 12-13 декабря в Брюсселе, где, среди прочего, будет обсуждена тема отношений с Россией.

"Канцлер Меркель и президент Макрон проинформируют лидеров о выполнении Минских соглашений после встречи в "нормандском формате" 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря в Париже впервые за три года состоялась встреча нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии.

В итоговом документе лидеры "нормандской четверки" договорились о трех дополнительных участках разведения на Донбассе, обмене пленными в формате "всех на всех", имплементации "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство, а также о проведении следующего саммита через четыре месяца.

В Кремле заявили, что на нормандской встрече в Париже были сделаны важные шаги по урегулированию ситуации на Донбассе

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Новости Украины Ангела МеркельЭммануэль МакронНормандский формат
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