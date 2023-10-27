Макрон критикує Орбана за порівняння членства ЄС з окупацією, але не засуджує зустріч з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за порівняння членства в ЄС з радянською окупацією, але не засудив його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макрона, якого цитує The Guardian .

"Брюссель не вторгався в Угорщину чи Європейський Союз. Угорщина прийняла суверенне рішення приєднатися до нашої Європи. Вона дуже виграла від цього і продовжує вигравати з того часу, як приєдналася. І угорський народ живе набагато краще, відколи приєднався до нашої Європи, але це був суверенний вибір", - сказав він.

Макрон наголосив, що недопустимо плутати суверенний вибір з актом військового домінування.

Президент Франції також прокоментував зустріч Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив, що країни-члени ЄС не повинні підривати свою політику щодо України, і будь-яка така зустріч повинна бути попередньо узгоджена з країнами-членами ЄС.

Він додав, що членство в ЄС означає, що існують певні "обмеження", і жодна країна-член не повинна вживати заходів, які послаблюють блок.

"Немає абсолютно ніякої необхідності забороняти главі держави або уряду рухатися в тому чи іншому напрямку. Це не шокує нас", - сказав Макрон про нещодавню зустріч Орбана з Путіним.

Він також закликав з поваги і лояльності координувати свої дії заздалегідь, особливо в ситуації, яка склалася з Росією. Макрон також закликав не використовувати такі двосторонні контакти для того, щоб домовлятися про речі, які можуть послабити єдність ЄС.

При цьому він зазначив, що не має жодних моральних чи поведінкових уроків для будь-якого прем'єр-міністра, і зокрема для Орбана.

"Я не засуджую те, що він зробив. Я думаю, що це може бути корисним, хто знає, в якийсь момент. Я просто кажу, що ми не повинні дозволити цьому послабити нас. Я думаю, що з початку війни в Україні наша сила полягала в тому, що ми були єдиними, швидкими і витримували лінію", - додав він.

Скандальна заява Орбана

Зазначимо, що Орбан звинуватив Євросоюз у спробах позбавити Угорщину самобутності та нав'язати їй ліберальну демократію. Він порівняв членство в Євросоюзі з радянською окупацією, назвавши його "поганою сучасною пародією".

Водночас голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС.

Зустріч Орбана і Путіна

17 жовтня Орбан провів зустріч із Путіним під час форуму "Один пояс, один шлях" у Пекіні. Вони підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України. Під час зустрічі Орбан назвав війну Росії проти України "військовою операцією" та потиснув руку диктатору.

Додамо, що в США висловили стурбованість зустріччю Орбана з Путіним. Вона також викликала занепокоєння з приводу безпеки серед членів НАТО.

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