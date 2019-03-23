Макрон исключил разгон протестов в Париже с помощью армии

Протесты "желтых жилетов" в Париже не будут разгонять с применением армии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Mediapart.

По его словам, французскую армию не намерены привлекать для наведения порядка и разгона уличных протестов.

"Все должны успокоиться. Ни в коем случае армия в нашей стране не будет использоваться для поддержания порядка, это абсолютно ложные слухи", - заявил Макрон.

Отметим, слухи об использовании армейских подразделений начали распространяться после того, как стало известно о мобилизации отрядов Sentinelle, сформированных в Париже после терактов 2015 года.

Вчера также стало известно, что полиция запретила протесты "желтых жилетов" в Париже, которые были запланированы на 23 марта. В частности, под запрет попали акции на площади Шарля де Голля, где находится Триумфальная арка, а также в районе Елисейского и Бурбонского дворцов.

Напомним, ранее сообщалось, что более 20 активистов движения "желтых жилетов" приговорили к лишению свободы.

До этого Макрон пригрозил решительными мерами в отношении "желтых жилетов". Кроме того, французский президент назвал мирных участников акций протеста "сообщниками хулиганов".

Движение желтых жилетов возникло в 2018 году, получило название из-за светоотражающих жилетов, которые используют участники протестов. Сначала причиной акций послужило повышение цены на топливо, затем требования расширились до отставки Макрона.