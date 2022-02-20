Макрон не исключил новых миссий по деэскалации вокруг Украины

Отмечается, что Макрон прилагает "последние усилия, чтобы избежать крупного конфликта в Украине".

"Он готов к новым шагам ради стабильности и мира и не исключает новых миссий", - говорится в сообщении.

Его представитель отметил "высокую опасность вступления в новую спираль насилия".

Зеленский заявил Макрону, что не будет отвечать на провокации на линии соприкосновения на Донбассе.