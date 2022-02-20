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Макрон не виключив нових місій з деескалації навколо України

Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Емманюель Макрон в ході переговорів з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що готовий зробити все для збереження миру і стабільності. Глава держави не виключає нових місій з деескалації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Відзначається, що Макрон докладає "останні зусилля, щоб уникнути великого конфлікту в Україні".

"Він готовий до нових кроків заради стабільності і миру і не виключає нових місій", - йдеться в повідомленні.

Його представник відзначив "високу небезпеку вступу в нову спіраль насильства".

Зеленський заявив Макрону, що не відповідатиме на провокації на лінії зіткнення на Донбасі.

Раніше Офіс президента повідомив, що Зеленський поінформував Макрона про загострення на фронті і обстрілах українських політиків і міжнародних журналістів.

Нагадаємо, в неділю заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

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