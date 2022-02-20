Макрон не виключив нових місій з деескалації навколо України

Президент Франції Емманюель Макрон в ході переговорів з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що готовий зробити все для збереження миру і стабільності. Глава держави не виключає нових місій з деескалації навколо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Відзначається, що Макрон докладає "останні зусилля, щоб уникнути великого конфлікту в Україні".
"Він готовий до нових кроків заради стабільності і миру і не виключає нових місій", - йдеться в повідомленні.
Його представник відзначив "високу небезпеку вступу в нову спіраль насильства".
Зеленський заявив Макрону, що не відповідатиме на провокації на лінії зіткнення на Донбасі.
Раніше Офіс президента повідомив, що Зеленський поінформував Макрона про загострення на фронті і обстрілах українських політиків і міжнародних журналістів.
Нагадаємо, в неділю заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.