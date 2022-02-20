Макрон не виключив нових місій з деескалації навколо України

Відзначається, що Макрон докладає "останні зусилля, щоб уникнути великого конфлікту в Україні".

"Він готовий до нових кроків заради стабільності і миру і не виключає нових місій", - йдеться в повідомленні.

Його представник відзначив "високу небезпеку вступу в нову спіраль насильства".

Зеленський заявив Макрону, що не відповідатиме на провокації на лінії зіткнення на Донбасі.