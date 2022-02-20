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Макрон не исключил новых миссий по деэскалации вокруг Украины

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Париж, Воскресенье 20 февраля 2022 00:26
Макрон не исключил новых миссий по деэскалации вокруг Украины Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что готов сделать все для сохранения мира и стабильности. Глава государства не исключает новых миссий по деэскалации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Отмечается, что Макрон прилагает "последние усилия, чтобы избежать крупного конфликта в Украине".

"Он готов к новым шагам ради стабильности и мира и не исключает новых миссий", - говорится в сообщении.

Его представитель отметил "высокую опасность вступления в новую спираль насилия".

Зеленский заявил Макрону, что не будет отвечать на провокации на линии соприкосновения на Донбассе.

Ранее Офис президента сообщил, что Зеленский проинформировал Макрона об обострении на фронте и обстрелах украинских политиков и международных журналистов.

Напомним, в воскресенье запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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