Макрон не виключив нових місій з деескалації навколо України

Президент Франції Емманюель Макрон в ході переговорів з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що готовий зробити все для збереження миру і стабільності. Глава держави не виключає нових місій з деескалації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Відзначається, що Макрон докладає "останні зусилля, щоб уникнути великого конфлікту в Україні".

"Він готовий до нових кроків заради стабільності і миру і не виключає нових місій", - йдеться в повідомленні.

Його представник відзначив "високу небезпеку вступу в нову спіраль насильства".

Зеленський заявив Макрону, що не відповідатиме на провокації на лінії зіткнення на Донбасі.