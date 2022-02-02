Макрон не виключає зустріч з Путіним через Україну найближчим часом
Президент Франції Еммануель Макрон не виключає зустріч з російським президентом Володимиром Путіним через ситуацію навколо України. За його словами, для цього він готовий поїхати в Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.
Макрон заявив, що сьогодні поговорить з американським колегою Джо Байденом про загрозу російського вторгнення в Україну. Він також наголосив на можливості поїздки до Росії.
"Я нічого не виключаю", - відповів Макрон на питання про зустріч з Путіним для пошуку дипломатичного виходу з кризи.
Нагадаємо, сьогодні Путін обговорював ситуацію навколо України із прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, який заявив йому про необхідність залучення Києва до переговорів.
Водночас російський президент звинуватив Україну в нібито "саботажі" мінських угод.