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Макрон не виключає зустріч з Путіним через Україну найближчим часом

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Париж, Середа 02 лютого 2022 21:40
Макрон не виключає зустріч з Путіним через Україну найближчим часом Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin ru)
Автор: Юлія Бойко

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає зустріч з російським президентом Володимиром Путіним через ситуацію навколо України. За його словами, для цього він готовий поїхати в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Макрон заявив, що сьогодні поговорить з американським колегою Джо Байденом про загрозу російського вторгнення в Україну. Він також наголосив на можливості поїздки до Росії.

"Я нічого не виключаю", - відповів Макрон на питання про зустріч з Путіним для пошуку дипломатичного виходу з кризи.

Нагадаємо, сьогодні Путін обговорював ситуацію навколо України із прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, який заявив йому про необхідність залучення Києва до переговорів.

Водночас російський президент звинуватив Україну в нібито "саботажі" мінських угод.

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