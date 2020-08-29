ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Макрон не исключает нового жесткого карантина во Франции

Автор: Максим Зайченко

Во Франции в пятницу зарегистрировали более 7000 новых случаев COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в стране могут ввести новый жесткий карантин, когда будет вторая волна коронавируса. При этом он пообещал сделать все возможное, чтобы предотвратить это.

Об этом Макрон сказал во время общения с журналистами, передает Euronews.

Он сказал, что "теоретически ничего нельзя исключить", говоря о возможности введения жесткого карантина.

Во Франции в пятницу зарегистрировали более 7000 новых случаев коронавирусной инфекции, что на несколько сотен больше, чем в мае и июне, когда эпидемия в стране была на пике.

Самые читаемые новости

Макрон также заявил, что сделает все возможное, чтобы предотвратить новую общенациональную блокировку. По его словам, правительство выступает за региональные меры по прекращению вспышек COVID-19.

В то же время правительство планирует отправить почти 13 миллионов французских студентов и учеников школ на учебу с 1 сентября.

Напомним, ранее власти Парижа приняли решение ввести обязательный масочный режим на всей территории города; постановление вступит в силу с 28 августа.

Также РБК-Украина писало, что во Франции в публичных закрытых помещениях является обязательным ношение масок.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ФранциякарантинКоронавирус