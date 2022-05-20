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Макрон: инициатива нового политического сообщества не является альтернативой членству в ЕС

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что его инициатива создания "Европейского сообщества" является не альтернативой процессу присоединения к ЕС. Новая политическая структура должна стать дополнением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец.

Он напомнил, что 9 мая в Европейском парламенте предложил проект "Европейского политического сообщества", который стремится создать новую структуру сотрудничества, объединяющую демократические европейские нации, придерживающиеся основных ценностей и стремящихся присоединиться к ЕС

"Это сообщество не является альтернативой процессу членства, а является дополнением, которое, независимо от него, позволяет сильнее структурировать политические, энергетические и инвестиционные отношения с несколькими желающими странами", - заявил Макрон.

Напомним, ранее Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на десятилетия. В связи с этим он предложил создать новое "европейское политическое сообщество" и принять в его состав Украину.

Позже Макрон обсудил данную инициативу с лидерами нескольких стран, среди которых Дания, Италия и Швеция.

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