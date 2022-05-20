Макрон: ініціатива нової політичної спільноти не є альтернативою членству в ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що його ініціатива створення "Європейської спільноти" є не альтернативою процесу приєднання до ЄС. Нова політична структура має стати доповненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац.