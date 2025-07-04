ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Макрон і Трамп провели нічну телефонну розмову: однією з тем була Україна

П'ятниця 04 липня 2025 12:49
UA EN RU
Макрон і Трамп провели нічну телефонну розмову: однією з тем була Україна Фото: президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Франції Емманюель Макрон пізно ввечері у четвер провів телефонну розмову з своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, однією з тем якої стала Україна. Джерело в Єлисейському палаці повідомило, що вони обговорювали Іран, Україну та поточні переговори між ЄС і США щодо мит.

Окрім цього вчора Макрон також розмовляв з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, щоб обговорити ситуацію в Ірані та Газі.

Дзвінок Макрона і Путіна

Нагадаємо, 1 липня, Макрон і російський диктатор Володимир Путін зідзвонилися.

Макрон розповів, що він закликав очільника Кремля припинити вогонь з Україною і почати переговори, метою яких буде стійкий і справедливий мир. Зі свого боку Путін у розмові звинуватив Захід у тому, що нібито його політика призвела до війни РФ проти України.

Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом. Їх розмова тривала майже годину, після чого у Росії заявили, що вона була "відвертою і конструктивною", а радник Путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков стверджує, що лідери двох країн "знаходяться на одній хвилі".

Водночас Трамп сьогодні заявив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче зупинятись і припиняти війну в Україні.

""Я розчарований Путіним. Тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там вже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано", - сказав Трамп.

Детально про що говорили Трамп та Путін - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель Макрон Дональд Трамп Війна в Україні Сполучені Штати Америки Франція
Новини
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні