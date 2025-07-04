Макрон і Трамп провели нічну телефонну розмову: однією з тем була Україна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, однією з тем якої стала Україна. Джерело в Єлисейському палаці повідомило, що вони обговорювали Іран, Україну та поточні переговори між ЄС і США щодо мит.

Окрім цього вчора Макрон також розмовляв з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, щоб обговорити ситуацію в Ірані та Газі.

Дзвінок Макрона і Путіна

Нагадаємо, 1 липня, Макрон і російський диктатор Володимир Путін зідзвонилися.

Макрон розповів, що він закликав очільника Кремля припинити вогонь з Україною і почати переговори, метою яких буде стійкий і справедливий мир. Зі свого боку Путін у розмові звинуватив Захід у тому, що нібито його політика призвела до війни РФ проти України.

Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом. Їх розмова тривала майже годину, після чого у Росії заявили, що вона була "відвертою і конструктивною", а радник Путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков стверджує, що лідери двох країн "знаходяться на одній хвилі".

Водночас Трамп сьогодні заявив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче зупинятись і припиняти війну в Україні.

""Я розчарований Путіним. Тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там вже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано", - сказав Трамп.