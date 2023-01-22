Макрон і Шольц домовилися розробити спільний механізм закупівлі газу

Франція і Німеччина працюватимуть спільно над загальними механізмами закупівель газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Як пише видання, про це 22 січня повідомив французький президент Еммануель Макрон на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцем, яку вони провели після зустрічі з нагоди 60-річчя договору про примирення між Францією і Німеччиною.
"Ми вирішили працювати разом над загальними механізмами закупівель газу", - сказав Макрон.
Він додав, що маршрут трубопроводу для транспортування водню між Барселоною і Марселем буде доведено до Німеччини. За його словами, проєкт зв'яже країни південно-західної Європи з німецькими землями. При цьому Макрон наголосив, що Берлін офіційно стане партнером у стратегії розвитку водневої інфраструктури.
"Ми вирішили розширити проєкт H2Med, який завдяки європейському фінансуванню з’єднує Португалію, Іспанію та Францію з Німеччиною, яка буде партнером у цій стратегії розвитку водневої інфраструктури, - заявив президент Франції.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон заявили про непохитну підтримку України "доти, поки це необхідно".
Нагадаємо, раніше президент Франції заявив, що Європа переживає безпрецедентну кризу, викликану війною в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.