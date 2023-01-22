Макрон и Шольц договорились разработать общий механизм закупки газа

Как пишет издание, об этом 22 января сообщил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем, которую они провели после встречи по случаю 60-летия договора о примирении между Францией и Германией.

"Мы решили работать вместе над общими механизмами закупок газа", - сказал Макрон.

Он добавил, что маршрут трубопровода для транспортировки водорода между Барселоной и Марселем будет доведен до Германии. По его словам, проект свяжет страны юго-западной Европы с немецкими землями. При этом Макрон подчеркнул, что Берлин официально станет партнером по стратегии развития водородной инфраструктуры.

"Мы решили расширить проект H2Med, который благодаря европейскому финансированию соединяет Португалию, Испанию и Францию с Германией, которая будет являться партнером в этой стратегии развития водородной инфраструктуры", - заявил президент Франции.