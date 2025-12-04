Макрон і Мерц попередили Зеленського про ризики "зради" з боку США, - Spiegel

За інформацією видання, у понеділок, 1 грудня, європейські лідери провели з президентом України Володимиром Зеленським конфіденційну телефонну нараду.

У розмові брали участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, прем'єр Польщі Дональд Туск, прем'єр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем'єр Італії Джорджа Мелоні, генсек НАТО Марк Рютте, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта.

"Існує можливість того, що США можуть зрадити Україну з питання території, не давши ясності щодо гарантій безпеки", - наводить Spiegel слова Макрона, посилаючись на англомовну стенограму розмови.

Водночас Мерц нібито сказав Зеленському, що в "наступні дні потрібно бути вкрай обережним".

"Вони грають в ігри як із вами, так і з нами", - додав канцлер, імовірно, маючи на увазі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа і зятя американського лідера Джареда Кушнера.

Журналісти стверджують, що навіть Стубб, у якого хороші стосунки з президентом США Дональдом Трампом, заявив, що європейці "не повинні залишати Україну і Зеленського сам на сам" з американським переговорним дуетом.

"Я згоден з Александером, ми повинні захистити Володимира", - підтримав позицію Стубба генсек НАТО Марк Рютте.

Реакція на чутки

Spiegel стверджує, що факт проведення наради підтвердили кілька учасників. Двоє з них сказали, що зміст розмови передано правильно, але відмовилися підтвердити окремі цитати.

У Єлисейському палаці заперечують, що Макрон говорив про можливу зраду.

"Президент не висловлювався такими словами", - розповіли виданню в Єлисейському палаці, не уточнивши, що саме він говорив.

У Мерца заявили, що не хочуть коментувати "поширювані уривки розмови".

Водночас в Офісі президента України сказали журналістам, що "не коментують вкиди".