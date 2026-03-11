Макрон і ЄС розійшлися з Трампом у питанні санкцій проти Росії

У зв'язку зі стрімким зростанням цін на нафту президент США Дональд Трамп 9 березня заявив, що розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти.

Коментуючи цю заяву, Макрон висловив протилежну позицію.

На його переконання, ситуація на енергетичному ринку не повинна впливати на санкційну політику щодо Москви.

"Блокування Ормузької протоки жодним чином не виправдовує скасування санкцій проти Росії", - зазначив Макрон.

Що кажуть в ЄС

Крім того, французький лідер організував телефонну розмову з партнерами по "Великій сімці", щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн подякували Макрону за ініціативу та закликали до скоординованої реакції.

Про це обидва лідери заявили в соцмережі Х.

"Ми зосереджені на мінімізації впливу на безпеку та світовий енергетичний ринок", - зазначили вони.

Кошта і фон дер Ляєн наголосили, що одним із пріоритетів залишається забезпечення стабільних енергопотоків і безпечної навігації через Ормузьку протоку, яка є ключовою для світової економіки.

Лідери ЄС також підкреслили необхідність збереження санкційного тиску на Росію.

"Забезпечення дотримання граничної ціни на нафту допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи Росії. Зараз не час послаблювати санкції проти РФ", - йдеться в повідомленні.