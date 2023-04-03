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Макрон хоче відмовити лідера Китаю зближатися з Путіним. У США не сподіваються на успіх, - Politico

Фото: Еммануель Макрон та Сі Цзіньпін (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Франції Еммануель Макрон відправляється у Пекін та сподівається відмовити лідера Китаю Сі Цзіньпіна від будь-яких зближень з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Макрон сподівається, що Китай може відіграли посередницьку роль у війні РФ проти України. При цьому незрозуміло, які важелі впливу має Макрон. Очікується, що президент Франції проведе кілька годин у дискусіях з Сі Цзіньпіном, і у поїздку увійде візит до міста, яке має особисту цінність для китайського президента.

Враховуючи невдалі спроби Макрона зіграти центральну роль у вирішенні конфліктів, таких як зупинка війни Росії проти України чи відновленні ядерної угоди з Іраном, у США та інших країн є сумніви, що ця поїздка принесе значні результати.

За словами трьох анонімних чиновників адміністрації, Білий дім мало сподівається, що Макрон досягне успіху. Сі навряд чи піде на прохання Макрона або обмежить будь-які наполегливі кроки Китаю в Тихому океані.

До того ж, помічники Білого дому згадали про невдалі спроби Макрона виступити як миротворець з Путіним напередодні вторгнення РФ понад рік тому і очікують повторення цього разу.

Нагадаємо, Макрон та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планують відвідати Китай у квітні.

До того ж, Пекін збирається відвідати прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

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