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Макрон хоче переконати Сі Цзіньпіна вплинути на рішення Путіна для завершення війни, - Bloomberg

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон має намір поглибити особисті зв'язки з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час його дводенного візиту до Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Макрон також хоче закликати китайського лідера переконати російського диктатора Володимира Путіна припинити війну Росії в Україні. 

Джерела видання повідомили, що Макрон також має намір залучити китайські інвестиції в сектор виробництва електронних акумуляторів у Франції.

Зокрема, французький президент має намір зачарувати Сі вечерею в Єлисейському палаці в Парижі, де в меню може бути французький коньяк, щодо якого Пекін проводить антидемпінгове розслідування. 

Потім Макрон запросить китайського колегу в куточок Піренеїв, де французький президент у дитинстві відвідував свою бабусю.

Європейське турне Сі

Президент Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Європу вперше приблизно за п'ять років на тлі зростання напруженості у відносинах із Заходом з низки питань, включно з торгівлею, звинуваченнями в шпигунстві та підтримкою Пекіном Росії.

Візит Сі Цзіньпіна триватиме з 5 по 10 травня, під час поїздки він планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину.

Зокрема, він відвідає сербську столицю Белград у 25-ту річницю випадкового бомбардування американцями китайського посольства в місті.

Допомога Росії від Китаю

Від початку військових дій в Україні позиція Китаю залишається неоднозначною. Пекін не засудив безпосередньо дії Росії і не ввів проти неї санкцій.

Замість цього Китай скористався ситуацією, коли західні ринки закрилися для Росії, і наростив співпрацю з нею.

Офіційно Росія не отримує від Китаю прямого постачання зброї. Однак, за даними Associated Press за 2023 рік, близько 90% мікроелектроніки, використовуваної в Росії, було імпортовано з КНР.

Така підтримка викликає занепокоєння у США. Заступник держсекретаря США Ведант Патель заявив, що Вашингтон готовий до нових санкцій проти Китаю в разі, якщо буде доведено його допомогу російській оборонній промисловості.

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