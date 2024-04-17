США готові вжити додаткових заходів проти Китаю через його допомогу Росії, - Держдеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника речника Державного департаменту Веданта Пателя .

За його словами, США вважають, що Китай підтримує військові зусилля Росії, і допомагає нарощувати оборонне виробництво Кремля. Йдеться про значні поставки верстатів, мікроелектроніки, оптики, дронів.

Також РФ отримує від Китаю технології натуральну целюлозу, яку використовує для виробництва палива для зброї, ці матеріали заповнюють критичні прогалини в російському оборонному виробничому циклі, допомагаючи оживити російську оборонно-промислову базу. У США впевнені, що Росія без допомоги Китаю зіткнулася б із труднощами через санкції та експортний контроль з боку Вашингтона.

"Ми висловлювали це занепокоєння КНР дипломатичними каналами, зокрема під час нещодавніх розмов на рівні лідерів, і ми інформували наших союзників і партнерів щодо наших побоювань за останні кілька тижнів", - сказав він.

Також представник Держдепу нагадав про указ президента Джо Байдена, який націлений на банки в третіх країнах, які допомагають російській оборонці. За його словами, США вже запровадили низку санкцій проти компаній у Китаї та готові докласти додаткових зусиль у разі потреби.