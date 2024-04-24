Сі Цзіньпін приїде до Белграда в річницю бомбового удару по посольству Китаю, - Bloomberg

Сі Цзіньпін відвідає Белград у 25-х роковинах випадкового бомбардування американцями китайського посольства в місті, щоб привернути увагу до події, яка викликала антиамериканські протести всередині країни і допомогла посіяти недовіру Пекіна до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Глава КНР прибуде до Сербії близько 7 травня, повідомили анонімні джерела, знайомі із підготовкою візиту. Під час бомбардування Югославії силами НАТО у 1999 році американські ракети вбили трьох китайських журналістів внаслідок удару, який Білий дім назвав помилкою через невірні карти.

Вибух у Белграді зблизив Росію та Китай через антиамериканські настрої, створивши партнерство, яке з того часу зміцнилося і викликає тривогу на Заході. Вторгнення президента Володимира Путіна в Україну зміцнило ці відносини. США та Європейський Союз посилюють тиск на Сі Цзіньпіна, щоб обмежити підтримку Пекіном військової машини Москви.

Своїм візитом до Сербії, яка не прийняла західні санкції щодо Москви, Сі Цзіньпін дає зрозуміти, що "Китай збирається підтримати Росію та поглиблювати своє партнерство", сказав Ніл Томас, науковий співробітник із китайської політики у Центрі політичних досліджень Азіатського інституту політики. "Головна функція цих тісних відносин - балансувати проти Америки".

Водночас Володимир Путін, який перебуває на посаді найдовше з часів радянського диктатора Йосипа Сталіна, збирається провести інавгурацію на свій п'ятий термін 7 травня.

Європейське турне

Поїздка Сі Цзіньпіна до Європи, яка включає зупинки у Франції та Угорщини, запланована після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц цього місяця закликав китайського лідера переконати Путіна покласти край його "шаленій" війні.

За даними Wall Street Journal, держсекретар Ентоні Блінкен збирається висловити аналогічні побоювання в Пекіні цього тижня, оскільки США розробляють санкції проти китайських банків, які допомагають російським військовим.

Після того, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, китайські офіційні особи неодноразово публічно згадували про бомбардування Белграда, оскільки уряд Цзіньпіна сигналізував про свою солідарність з позицією Росії про те, що НАТО на її кордонах вимагає війни. В останні тижні Пекін знову згадав про цей напад.

Ген Шуан, заступник посла Китаю в ООН, згадав березневий вибух посольства, назвавши його "бурхливим порушенням суверенітету Китаю" на засіданні Ради безпеки ООН. Цього місяця він згадав про цей інцидент, засуджуючи напади на посольство Ірану в Сирії.

Після бомбардування тисячі демонстрантів у всьому Китаї напали на посольства та консульства країн-членів НАТО, при цьому спалювали американські прапори. Хоча тодішній президент США Білл Клінтон через кілька днів попросив офіційних вибачень, у Китаї зберігається підозра, що інцидент був навмисним. Удар стався під час бомбардувань НАТО, які спонукали Белград вивести війська з Косова.

"Багато людей у Китайській народній республіці, як і раніше, вважають, що цей вибух був здійснений навмисно, незважаючи на спроби США і НАТО пояснити, що це був нещасний випадок", - сказав Чонг Джа Ян, доцент кафедри політології в Національному університеті Сінгапуру.

Тиск на Пекін

Оскільки Пекін виявляється все більш ізольованим усередині системи, яку очолює США, він об'єднав зусилля з Москвою, намагаючись досягти впливу за допомогою альтернативних блоків. НАТО засудила партнерство Китаю та Росії як образу заснованого на правилах міжнародного порядку та назвала Китай "системним викликом" альянсу.

Зв'язки між Китаєм і Сербією, яка не є членом ЄС, зміцнилися при Сі Цзіньпіні, навіть незважаючи на те, що ширші відносини Китаю з Європою погіршуються через питання прав людини та торговельних розбіжностей. Президент Сербії Олександр Вучич заявив у лютому китайським державним ЗМІ, що "Тайвань - це Китай", підтримавши претензії Пекіна на самоврядний острів.

Востаннє Сі Цзіньпін відвідував Сербію у 2016 році, коли він став першим лідером Китаю, який висловив свою повагу на місці колишнього посольства. Він також похвалив громадян обох країн за їхню "безстрашність перед гегемоністською владою".

В останні тижні найбільші економіки світу провели шквал дипломатичних обмінів на високому рівні, покликаних поставити бар'єри у відносинах між США та Китаєм під час сезону американських виборів, де Пекін є головною мішенню.

Тим не менш, Сі Цзіньпін, можливо, захоче нагадати внутрішній аудиторії, що він залишається жорстким по відношенню до Вашингтона, сказав Дуншу Лю, доцент, який спеціалізується на китайській політиці в Міському університеті Гонконгу.