Макрон: Франція хоче підготувати бригаду ЗСУ, але про війська в Україні не йдеться

Франція хоче сформувати "французьку бригаду" для ЗСУ. Йдеться про підготовку 4500 українських військових.
Про це в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
"Завдання полягає в тому, щоб навчити 4500 українських солдатів, спорядити їх, навчити їх захищати свою землю і сформувати "французьку бригаду", - пояснив президент Франції.
Макрон також підкреслив, що про французьких військових в Україні наразі не йдеться.
"Президент України (Володимир Зеленський, - ред.), його міністр оборони(Рустем Умєров, - ред.) закликали усіх союзників швидше готувати солдатів... Ми повинні запитати себе, чи є це фактором ескалації. Відповідь - ні", - сказав він.
Нагадаємо, що в лютому цього року президент Франції заявив, що Франція розглядає відправку західних військ в Україну.
Дана ініціатива зустріла критику з боку кількох країн ЄС, і вже згодом Макрон запропонував створити коаліцію військових інструкторів з ЄС в Україні.
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