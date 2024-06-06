Макрон: Франція хоче підготувати бригаду ЗСУ, але про війська в Україні не йдеться

"Завдання полягає в тому, щоб навчити 4500 українських солдатів, спорядити їх, навчити їх захищати свою землю і сформувати "французьку бригаду", - пояснив президент Франції.

Макрон також підкреслив, що про французьких військових в Україні наразі не йдеться.

"Президент України (Володимир Зеленський, - ред.), його міністр оборони(Рустем Умєров, - ред.) закликали усіх союзників швидше готувати солдатів... Ми повинні запитати себе, чи є це фактором ескалації. Відповідь - ні", - сказав він.