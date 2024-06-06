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Макрон: Франция хочет подготовить бригаду ВСУ, но о войсках в Украине речь не идет

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Франция хочет сформировать "французскую бригаду" для ВСУ. Речь идет о подготовке 4500 украинских военных.

Об этом в интервью французским СМИ заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Задача состоит в том, чтобы научить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать французскую бригаду", - пояснил президент Франции.

Макрон также подчеркнул, что о французских военных в Украине пока речь не идет.

"Президент Украины (Владимир Зеленский, - ред.), его министр обороны (Рустем Умеров, - ред.) призвали всех союзников быстрее готовить солдат... Мы должны спросить себя, является ли это фактором эскалации. Ответ - нет", - сказал он.

Напомним, что в феврале этого года президент Франции заявил, что Франция рассматривает отправку западных войск в Украину.

Данная инициатива встретила критику со стороны нескольких стран ЕС и уже впоследствии Макрон предложил создать коалицию военных инструкторов с ЕС в Украине.

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ФранцияЭммануэль МакронВойна России против Украины