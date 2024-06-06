Макрон: Франция хочет подготовить бригаду ВСУ, но о войсках в Украине речь не идет

"Задача состоит в том, чтобы научить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать французскую бригаду", - пояснил президент Франции.

Макрон также подчеркнул, что о французских военных в Украине пока речь не идет.

"Президент Украины (Владимир Зеленский, - ред.), его министр обороны (Рустем Умеров, - ред.) призвали всех союзников быстрее готовить солдат... Мы должны спросить себя, является ли это фактором эскалации. Ответ - нет", - сказал он.