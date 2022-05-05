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Макрон и Эрдоган призвали к дальнейшей эвакуации из Мариуполя

Фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Chesnot/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президенты Франции и Турции Эмманюэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Украине. Лидеры подчеркнули необходимость дальнейшей эвакуации людей из Мариуполя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец.

Президенты двух стран отметили постоянную координацию между Францией и Турцией для достижения прекращения огня и принятия гуманитарных мер.

"Они хотят продолжить эту работу, в частности, с целью возобновления эвакуации в Мариуполе”, - говорится в коммюнике.

Эрдоган подчеркнул важность поддерживать переговорный процесс.

Напомним, командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором сообщил, что войска РФ уже второй день находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Там ведутся тяжелые бои.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Разговор в основном касался эвакуации людей из окруженного оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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Мариуполь