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Макрон і Ердоган закликали до подальшої евакуації з Маріуполя

Фото: президент Франції Емманюель Макрон (Chesnot / Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президенти Франції і Туреччини Емманюель Макрон і Реджеп Таїп Ердоган телефоном обговорили ситуацію в Україні. Лідери підкреслили необхідність подальшої евакуації людей з Маріуполя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац.

Президенти двох країн відзначили постійну координацію між Францією і Туреччиною для досягнення припинення вогню і прийняття гуманітарних заходів.

"Вони хочуть продовжити цю роботу, зокрема, з метою відновлення евакуації в Маріуполі", - йдеться в комюніке.

Ердоган підкреслив важливість підтримувати переговорний процес.

Нагадаємо, командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення, в якому повідомив, що війська РФ вже другий день знаходяться на заводі "Азовсталь" в Маріуполі. Там ведуться важкі бої.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Розмова в основному стосувалася евакуації людей з оточеного окупантами заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

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Маріуполь