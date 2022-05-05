Макрон і Ердоган закликали до подальшої евакуації з Маріуполя

Президенти Франції і Туреччини Емманюель Макрон і Реджеп Таїп Ердоган телефоном обговорили ситуацію в Україні. Лідери підкреслили необхідність подальшої евакуації людей з Маріуполя
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац.
Президенти двох країн відзначили постійну координацію між Францією і Туреччиною для досягнення припинення вогню і прийняття гуманітарних заходів.
"Вони хочуть продовжити цю роботу, зокрема, з метою відновлення евакуації в Маріуполі", - йдеться в комюніке.
Ердоган підкреслив важливість підтримувати переговорний процес.
Нагадаємо, командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення, в якому повідомив, що війська РФ вже другий день знаходяться на заводі "Азовсталь" в Маріуполі. Там ведуться важкі бої.
Відомо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Розмова в основному стосувалася евакуації людей з оточеного окупантами заводу "Азовсталь" в Маріуполі.