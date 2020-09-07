Макрон і Джонсон вимагають від Росії пояснити отруєння Навального

Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)

Президент Франції Еммануель Макрон і британський прем'єр Борис Джонсон вимагають від Росії пояснити, як був отруєний опозиціонер Олексій Навальний. Сторони також обговорили укладення торгової угоди в зв'язку з виходом Британії з Європейського союзу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті британського уряду за підсумками їх переговорів.

"Прем'єр-міністр і президент Макрон висловили обурення нападом на Олексія Навального і заявили, що Росії необхідно терміново пояснити, як лідера опозиції отруїли "Новічком", - йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили співпрацю у боротьбі з коронавірусом та інших міжнародних питань, включаючи кризи в Лівії та Лівані і близькосхідний мирний процес.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецькі лікарі вивели Олексія Навального зі штучної коми, в якій він знаходився з 20 серпня. Російський опозиціонер реагує на оточуючих, стан його здоров'я покращився.

Сьогодні стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель готова зв'язати "Північний потік-2" з відповіддю Росії щодо отруєнню Навального. Це означає, що офіційний Берлін не виключає санкції проти газопроводу через інцидент із застосуванням хімічної зброї проти російського опозиціонера.