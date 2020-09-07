ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Меркель может связать "Северный поток-2" с ответом РФ на отравление Навального

Берлин, Понедельник 07 сентября 2020 13:41
Меркель может связать "Северный поток-2" с ответом РФ на отравление Навального
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель готова связать "Северный поток-2" с ответом России на отравление оппозиционера Алексея Навального. При этом пока рано определять, какие последствия для газопровода будет иметь инцидент с Навальным.

Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Bloomberg.

Сообщается, что Меркель поддерживает заявления министра иностранных дел Хайко Мааса, который заявил о возможном изменении позиции Берлина по поддержке проекта "Северный поток-2".

"Канцлер также придерживается мнения, что неправильно исключать что-либо с самого начала", - отметил Зайберт.

Bloomberg пишет, что это существенное изменение в позиции Меркель, которая в конце августа утверждала, что "Северный поток-2" должен быть достроен, а отравление Навального будет отдельным вопросом.

Напомним, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключила введение санкций против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

До этого претендент в лидеры партии ХДС Фридрих Мерц предложил на два года заморозить строительство газопровода "Северный поток-2".

На прошлой неделе стало известно, что Навального отравили ядом класса "Новичок". Международное сообщество считает, что к нападению мог быть причастен Кремль, а некоторые политические силы в Германии выступили за введение санкций против "Северного потока-2".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ГерманияНавальныйСеверный поток-2Санкции
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь