Макрон про допомогу Україні за рахунок активів РФ: мета - фіналізувати рішення до Різдва

"Що стосується заморожених російських активів, я від самого початку говорив, що ми знайдемо такий технічний варіант, який дасть змогу відповісти на всі законні питання, що виникають... Мета полягає в тому, щоб фіналізувати це до наступної Європейської ради, тобто до Різдва. Єврокомісія, до речі, оголосить відповідні рішення найближчими днями", - зазначив французький лідер.

Він наголосив, що зараз необхідно "забезпечити надійний захист" у контексті заморожених активів РФ. Будь-які зміни мають ухвалюватися з урахуванням збереження контролю над активами та дотримання міжнародних норм. Також потрібно надати Україні передбачуваність і довгострокове фінансування її оборонних зусиль, підтримку її армії на тривалу перспективу.