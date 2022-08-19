Макрон после долгого перерыва снова позвонил Путину: что обсудили

Впервые за более чем двухмесячный перерыв президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе Кремля Владимиру Путину. Стороны подняли вопрос Запорожской АЭС и войны на территории Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как отмечает Кремль, Путин и Макрон обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины. В первую очередь стороны подняли вопрос Запорожской АЭС и подчеркнули важность направления миссии МАГАТЭ к станции.
Путин якобы напомнил о готовности пригласить экспертов ООН и Красного Креста в следственный изолятор в Еленовке, где в результате российского теракта погибли украинские военнопленные.
Также глава России проинформировал Макрона о ходе реализации "зерновой сделки".
Кремль пишет, что стороны договорились и в дальнейшем поддерживать контакт для решения тех или иных вопросов.
Напомним, РБК-Украина еще в начале августа писало о том, что Россия считает Францию "недружественной страной" из-за поддержки Украины и введенных санкций. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова Путин и Макрон не говорили уже два месяца, поскольку пока в этом якобы не было нужды.
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