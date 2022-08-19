Макрон після довгої перерви знову зателефонував Путіну: що обговорили

Як відзначає Кремль, Путін та Макрон обговорили різні аспекти ситуації навколо України. В першу чергу сторони порушили питання Запорізької АЕС й наголосили на важливості спрямування місії МАГАТЕ до станції.

Путін нібито нагадав про готовність запросити експертів ООН й Червоного Хреста до слідчого ізолятора в Оленівці, де в результаті російського теракту загинули українські військовополонені.

Також голова Росії проінформував Макрона про хід реалізації "зернової угоди".

Кремль пише, що сторони домовились й надалі підтримувати контакт для вирішення тих чи інших питань.