Макрон після довгої перерви знову зателефонував Путіну: що обговорили

Вперше за більше ніж двомісячну перерву президент Франції Еммануель Макрон зателефонував голові Кремля Володимиру Путіну. Сторони порушили питання Запорізької АЕС та війни на території України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.
Як відзначає Кремль, Путін та Макрон обговорили різні аспекти ситуації навколо України. В першу чергу сторони порушили питання Запорізької АЕС й наголосили на важливості спрямування місії МАГАТЕ до станції.
Путін нібито нагадав про готовність запросити експертів ООН й Червоного Хреста до слідчого ізолятора в Оленівці, де в результаті російського теракту загинули українські військовополонені.
Також голова Росії проінформував Макрона про хід реалізації "зернової угоди".
Кремль пише, що сторони домовились й надалі підтримувати контакт для вирішення тих чи інших питань.
Нагадаємо, РБК-Україна ще на початку серпня писало про те, що Росія вважає Францію "недружньою країною" через підтримку України і введених санкцій. За словами прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова Путін і Макрон не говорили вже два місяці, оскільки поки що у цьому нібито не було потреби.
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