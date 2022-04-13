Макрон в ближайшие дни позвонит Зеленскому и Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому. А также проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телеканала France 2 .

"В ближайшие дни я снова поговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным", - отметил он.

Он также подчеркнул, что предпринимает все усилия для завершения войны России против Украины.