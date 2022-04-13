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Макрон в ближайшие дни позвонит Зеленскому и Путину

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Париж, Среда 13 апреля 2022 09:55
Макрон в ближайшие дни позвонит Зеленскому и Путину Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому. А также проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телеканала France 2.

"В ближайшие дни я снова поговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным", - отметил он.

Он также подчеркнул, что предпринимает все усилия для завершения войны России против Украины.

Напомним, ранее Макрон заявил, что к войне против Украины российского президента Владимира Путина подтолкнула обида, которая переросла в паранойю из-за нескольких лет международной изоляции.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Эммануэль Макрон
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