Макрон в ближайшие дни позвонит Зеленскому и Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому. А также проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телеканала France 2.
"В ближайшие дни я снова поговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным", - отметил он.
Он также подчеркнул, что предпринимает все усилия для завершения войны России против Украины.
Напомним, ранее Макрон заявил, что к войне против Украины российского президента Владимира Путина подтолкнула обида, которая переросла в паранойю из-за нескольких лет международной изоляции.
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