Макрон найближчими днями зателефонує Зеленському і Путіну

Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями зателефонує українському президенту Володимиру Зеленському. А також проведе розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телеканалу France 2 .

"Найближчими днями я знову поговорю телефоном з президентом України Володимиром Зеленським і з президентом Росії Володимиром Путіним", - зазначив він.

Він також підкреслив, що робить всі зусилля для завершення війни Росії проти України.