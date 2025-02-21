Макрон закликав сформувати масштабний оборонний план для Європи
Президент Франції Еммануель Макрон закликав ухвалити стратегічні рішення для оборони Європи. Крім того, він пропонує запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео у соцмережі Х та видання France24.
За словами Макрона, стратегічне пробудження має привести європейські країни до рішення про масивний оборонний план та суттєві інвестиції в Європу. На його думку, ухвалити такі стратегічні рішення слід уже найближчими тижнями.
Французький лідер додав, що відстоює ідею запровадження спільного європейського фінансування для того, щоб "купувати і виробляти більше".
Він переконаний, що Європі буде дуже важко мати об'єднану армію. Натомість можливо створити спільні можливості для оборони, інакше вона не зможе стати більш автономною від США.
Президент Франції також зазначив, що країна має підвищити частку свого оборонного бюджету.
"Всі країни, які розташовані на передовій, витрачають 4 або 5% свого валового внутрішнього продукту, в той час, як ми витрачаємо на рівні 2 відсотків. Ми мали такі цифри у 1960-х, 1970-х і 1980-х роках, коли ще тривала холодна війна. Потім впала Берлінська стіна, і ми набагато менше інвестували. Це закінчилося", - сказав Макрон.
Миротворці для України
Глава держави також зазначив, що не планує відправляти в Україну миротворчі війська уже "завтра". Водночас, Франція розглядає можливість надання гарантій безпеки Україні після можливої угоди про припинення вогню з Росією.
"Я вирішив не відправляти війська в Україну вже "завтра". Натомість ми розглядаємо можливість відправити війська для гарантування миру після того, як про нього буде домовлено", - сказав французький лідер.
Скандальні заяви Трампа і реакція Європи
Впродовж останніх кількох днів президент США Дональд Трамп зробив низку відверто проросійських і резонансних заяв.
Зокрема, глава Білого дому готовий почати скасовувати санкції проти Росії та відновити дипломатію з російським диктатором Володимиром Путіним. На думку Трампа, це покладе край трирічній війні Росії проти України.
Такі заяви президента США викликали негативну реакцію з боку європейських країн. У відповідь Макрон висловив підтримку Україні й оголосив, що Франція бере на себе відповідальність за мир в Європі на тлі шокової зміни політики у відносинах між США і Росією.
20 лютого у Парижі відбулася зустріч європейських лідерів. Під час зустрічі обговорювалися загрози для Європи в контексті останніх заяв адміністрації Трампа.
Наступного тижня Макрон і британський прем'єр Кір Стармер відвідають з візитом США.
Макрон зустрінеться з Трампом у Вашингтоні в понеділок, 24 лютого, а Стармер зустрінеться з президентом США у четвер, 27 лютого.
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