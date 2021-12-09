Макрон анонсировал встречу с Зеленским и виртуальные переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на следующей неделе проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом он добавил, что также планируются виртуальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
В частности, он проведет с ними разговор, чтобы поддержать усилия по деэскалации напряженности вокруг Украины.
Напомним, 7 декабря прошел саммит президента США Джо Байдена и Путина. Разговор длился более 2 часов, во время которого, в частности, поднимался вопрос угрозы российского вторжения в Украину.
Кроме того, сегодня должен состояться разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена.