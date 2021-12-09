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Макрон анонсував зустріч із Зеленським і віртуальні переговори з Путіним

Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступного тижня проведе зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. При цьому він додав, що також плануються віртуальні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція.

Зокрема, він проведе з ними розмову, щоб підтримати зусилля з деескалації напруженості навколо України.

"Наше бажання - це взаємодіяти в контакті з Володимиром Зеленським, якого я побачу в середу, і в контакті з Володимиром Путіним, з яким я поговорю наступного тижня, щоб пожвавити цей формат і політичний процес в цілому", - сказав Макрон.

Нагадаємо, 7 грудня пройшов саміт президента США Джо Байдена і Путіна. Розмова тривав більше 2 годин, під час якого, зокрема, піднімалося питання загрози російського вторгнення в Україну.

Крім того, сьогодні має відбутися розмова Володимира Зеленського і Джо Байдена.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінЕммануель Макрон