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Макрон пообещал первенство для армии Франции в Европе

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Франция, Четверг 01 сентября 2022 18:46
Макрон пообещал первенство для армии Франции в Европе Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Армия Франции станет самой мощной в Европе. В связи с этим правительство пересмотрит военное обеспечение.

Такое желание высказал президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Елисейского дворца.

"Сильная армия - ключевой момент нашей стратегии, - сказал Макрон в четверг, выступая на открытии конференции послов Франции. - У нас есть программа вооружений на 2019-2024 годы, которая позволит нам восстановить наши возможности, а также адаптироваться к текущей ситуации в мире, что сделает французскую армию сильнейшей в Европе".

Кроме того, Макрон призвал министерство обороны Франции пересмотреть закон о военном обеспечении на период 2019-2025 годов на фоне кризиса в Украине, отметив, что Франция "вошла в военную экономику".

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с главой Кремля Владимиром Путиным. Он заявил, что нужно разговаривать со всеми, особенно с теми, "с кем мы не согласны".

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