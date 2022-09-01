Макрон пообещал первенство для армии Франции в Европе
Армия Франции станет самой мощной в Европе. В связи с этим правительство пересмотрит военное обеспечение.
Такое желание высказал президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Елисейского дворца.
"Сильная армия - ключевой момент нашей стратегии, - сказал Макрон в четверг, выступая на открытии конференции послов Франции. - У нас есть программа вооружений на 2019-2024 годы, которая позволит нам восстановить наши возможности, а также адаптироваться к текущей ситуации в мире, что сделает французскую армию сильнейшей в Европе".
Кроме того, Макрон призвал министерство обороны Франции пересмотреть закон о военном обеспечении на период 2019-2025 годов на фоне кризиса в Украине, отметив, что Франция "вошла в военную экономику".
Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с главой Кремля Владимиром Путиным. Он заявил, что нужно разговаривать со всеми, особенно с теми, "с кем мы не согласны".
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