Макрон анонсировал переговоры с лидерами США, России и Ирана

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести переговоры с лидерами США, России и Ирана на этой неделе для предотвращения эскалации конфликта на Среднем Востоке. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белграде, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter французского президента.

Макрон считает, что "поданный Францией импульс" в последние недели позволил предотвратить "худшее", в том числе чрезмерную реакцию со стороны Ирана.

"В этих сложных условиях мы продолжаем нашу посредническую и переговорную работу", - заявил президент Франции.

Ранее Франция, Германия и Великобритания заявили о поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в то же время призвав Иран придерживаться пунктов ядерной сделки. Они также выразили сожаление из-за выхода из договора США.

Напомним, Иран заявил, что готов к переговорам с Соединенными Штатами Америки, если Вашингтон отменит санкции и вернется к заключенной ядерной программе 2015 года.