Макрон анонсував переговори з лідерами США, Росії та Ірану

Президент Франції Емманюель Макрон має намір провести переговори з лідерами США, Росії та Ірану цього тижня для запобігання ескалації конфлікту на Середньому Сході. Про це він заявив під час прес-конференції в Белграді, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter французького президента.

Макрон вважає, що "поданий Францією імпульс" в останні тижні дав змогу запобігти "найгіршому", зокрема надмірній реакції з боку Ірану.

"У цих складних умовах ми продовжуємо нашу посередницьку та переговорну роботу", - заявив президент Франції.

Раніше Франція, Німеччина і Велика Британія заявили про підтримку Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), водночас закликавши Іран дотримуватися пунктів ядерної угоди. Вони також висловили жаль з приводу виходу з договору США.

Нагадаємо, Іран заявив, що готовий до переговорів зі Сполученими Штатами Америки, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до укладеної ядерної програми 2015 року.