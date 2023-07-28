UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Макларен" зробив персоною нон грата чемпіона світу-2016: він "зурочив" двох фаворитів

Фото: Ніко Росберг не зможе зробити селфі в боксах "Макларена" (facebook.com/nicorosberg)
Автор: Антон Федорців

Стайня Формули-1 "Макларен" вирішила захиститися від "прокляття" Ніко Росберга. Світлини іменитого німця стали поганою прикметою на Гран-прі Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter команди.

На старті Гран-прі Бельгії британська стайня розвісила в боксах оголошення про заборону чемпіону світу 2016 року робити селфі. "Макларен" прагне зберегти вдалу серію виступів цього літа.

На "Хунгарорінгу" тиждень тому Росберг "підставив" двох чемпіонів світу – Макса Ферстаппена та Льюїса Хемілтона. У суботу він виклав селфі поруч із болідом нідерландця з "Ред Булла", а той після цього програв кваліфікацію. Натомість у неділю німець сфотографувався в боксах британця і "спровокував" провал гонщика "Мерседеса" на старті Гран-прі Угорщини.

Сам Росберг до прокляття свого імені ставиться з гумором. "Так, це геть некруто. Якщо на вікенд я викладаю фото з пітлейн – машиною або чимсь іншим, то цей болід виступає погано. Маю бути обережнішим. Треба натиснути на "паузу" та більше цим не займатися", – зізнався екс-пілот Sky Sports.

Хто такий Ніко Росберг

Уродженець Вісбадена, син чемпіона світу-1982 Кеке Росберга. Провів 12 сезонів у Формулі-1.

Став чемпіоном Формули BMW ADAC у 2002 році та тріумфував у GP2 в сезоні-2005. Тоді ж провів перший сезон у статусі тест-пілота "Вільямса". Наступні чотири сезони був бойовим гонщиком британської команди. У 2010-му перебрався в "Мерседес" і став партнером Міхаеля Шумахера.

Першу в кар'єрі перемогу на рівні F1 здобув на Гран-прі Китаю-2012. Загалом виграв 23 гран-прі, завоював 30 поулів, здобув 57 подіумів і проїхав 20 найшвидших кіл. Після двох титулів віце-чемпіона став чемпіоном Формули-1 за підсумками сезону-2016 і завершив кар'єру.

До слова, нідерландець Ферстаппен втратить п'ять позицій на старті в Спа через заміну коробки передач.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1Нико Росберг